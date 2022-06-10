En el Valle de la Muerte: un pionero del fotoperiodismo en la Guerra de Crimea (1853-1856)

Cuando Vladimir Putin firmó la anexión de Crimea en 2014, asegurando que la península "es una parte inalienable" de Rusia, los historiadores se llevaron las manos a la cabeza. En 1853, el imperio de los Romanov que descansaba sobre la cabeza de Nicolás I, quiso aprovechar la agonía del Imperio otomano de los sultanes para crecer territorialmente y ampliar mercados. Con la disputa religiosa entre católicos y ortodoxos de por medio, los rusos se enfrentaron a la flota turca en el Danubio y acabaron invadiendo de Moldavia y Valaquia (en la actual Rumania). Los paralelismos actuales son más que evidentes. Y algo similar ocurrió con su cobertura mediática.

Antes incluso de que Francia y Gran Bretaña tomaran partido en la guerra, la prestigiosa publicación inglesa The Practical Mechanics Journal alentaba que la fotografía se utilizara para "obtener registros innegablemente precisos de las realidades de la guerra y su escenario contingente, sus luchas, sus fracasos y triunfos". Así fue como la pericia técnica de Robert Fenton fue puesta a prueba en un entorno hostil y mortífero; pero ni el clima extremo ni las limitaciones de su equipo portátil consiguieron doblegarle. Trabajó con cámaras gran formato que requerían largos tiempos de exposición, y cada placa debía revelarse inmediatamente después de la exposición para evitar que la emulsión se secara. En semejantes circunstancias, hubiera sido imposible capturar instantáneas reales de la contienda. Cuesta imaginárselo manteniendo el pulso firme, mientras manipulaba líquidos altamente inflamables en el interior de su cuarto oscuro portátil, a escasas millas de la línea del frente. Sin ir más lejos. el carromato en el que viajaba con su ayudante no se diferenciaba a simple vista del de un viajante de bebidas espirituosas, convirtiéndolo en un objetivo especialmente tentador para la artillería rusa.