Un sepulturero llamado Joe Strummer

Parece una historia hecha a medida de Malcolm McLaren, Julian Temple y toda la generación de artistas ingleses que quiso unir el pasado de su país, particularmente el más tenebroso, casi como un cruce entre los personajes dickensianos y devoradores de la literatura true crime de la época (Newgate Novels), con la primera oleada punk que reivindicó a muchos de estos criminales, bandidos e infames asesinos. Pero Newcastle, a comienzos de los setenta, distaba mucho de ser el Whitechapel de 1888, el año en que Jack el Destripador inició su carnicería y que lo encumbró como el rostro más siniestro de Inglaterra. En aquella ciudad, un joven Joe Strummer, que aún no había tomado aquel nombre y todos lo conocían como John (su nombre completo era John Graham Mellor), trabajó durante un tiempo como enterrador. No fue el único de aquellos primeros punks que se dedicó a este oficio. Dave Vanian, de The Damned, también lo hizo, pero en su caso aquel hecho se adapta magistralmente a la imagen que exhibió, casi como una réplica en clave pop de Nosferatu.