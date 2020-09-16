Emigrantes Invisibles: los españoles que buscaron fortuna en Estados Unidol

AP: ¿Cuántos inmigrantes españoles se calcula que emigraron a Estados Unidos entre 1869 y 1945, el periodo que abarca la exposición? Los materiales que se exhiben proceden de 45 familias. ¿Fue un número tan bajo?

LA: Nosotros hemos puesto ese marco temporal a la exposición para centrarnos en los que cruzaron el océano en pleno cambio de fuerzas, durante el fin del imperio español y el surgimiento de EEUU como nueva potencia mundial. Antes de esas fechas ya había, por ejemplo, colonos canarios en la Luisiana española del siglo XVIII, los llamados isleños. Solemos decir que el número de españoles que hicieron las Américas –de norte a sur– en las cinco décadas que van de 1880 a 1930 es llamativamente superior –hay estudios que hablan de cuatro millones– al número de cuantos hicieron el mismo viaje durante los cuatro siglos anteriores, es decir, desde que Colón descubre el Nuevo Mundo hasta 1880. Repito, a toda América. Si miramos únicamente a los Estados Unidos, podríamos hablar solamente de decenas de miles de españoles llegando a sus costas a finales del siglo XIX. A mediados de los años 30 había entre 25 y 30 mil españoles viviendo en Nueva York. No es fácil cuantificar una cifra exacta. A partir de 1921, con la nueva ley de cuotas con la que se empezaría a regular la entrada de extranjeros, caería drásticamente la entrada de españoles.

AP: ¿Hubo alguna zona que recibiera más emigrantes españoles que otras?

LA: Nueva York, por ser puerto de entrada y principal metrópoli del país, sin duda fue la ciudad que más recibió. Pero también destacó Tampa, en Florida, como capital mundial del tabaco gracias a la labor de los tabaqueros de origen español que saltaban desde Cuba con el oficio aprendido. A las plantaciones de azúcar de las islas Hawái viajarían alrededor de ocho mil españoles entre 1907 y 1913. Y el cinturón industrial –rust belt– del medio oeste estaba sembrado de plantas metalúrgicas en los que destacaban como mano de obra cualificada los asturianos porque soportaban muy bien el calor de los hornos y las minas. Hubo cántabros en las canteras de granito de Maine y Vermont; vascos pastoreando ovejas en Nevada, Idaho, Montana y valencianos construyendo carreteras en Connecticut. Visto así, su patria y su destino sin duda quedaba marcado por el trabajo que sabían hacer.

El triste resultado de la Guerra Civil española supuso para la mayoría la desilusión definitiva que disolvió cualquier sueño de retornar a casa.