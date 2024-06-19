La vida cotidiana de Satanás a finales del siglo XIX

Cuando el óptico parisino Jules Duboscq patentó su visor estereoscópico en 1850, no podía imaginar el gran éxito que disfrutaría a nivel internacional. Apenas diez años más tarde, la London Stereoscopic Company se jactaba de poner a la venta más de 100.000 imágenes, y en 1901, Underwood & Underwood de Nueva York afirmaba fabricar 23.000 plachas estereoscópicas al día. Mientras que la obra fotográfica de artistas de la época como Édouard Baldus o Henri Le Secq se prestaban al deleite contemplativo, los estereógrafos no aceptaban visionados prolongados, y una vez que el espectador experimentaba la ilusión tridimensional, prefería repetirla con nuevas diapositivas antes que pararse a estudiar con detalle aquellos prodigios artesanales (y rápidamente desechables) que cabían en la palma de la mano. Estos hábitos de visualización, combinados con la popularidad del formato y un costo de producción relativamente bajo, dispararon la producción de millones de diapositivas estereoscópicas que actualmente son cotizadas piezas de coleccionista.

Una de las más notables fue Les Diableries, un conjunto de 72 diapositivas estereoscópicas publicadas de forma anónima en el París de 1861, seguramente para eludir posibles represalias del régimen autoritario de Napoleón III, a quien Víctor Hugo apodó "Napoleón, el Pequeño". Pese a todo, la firma que aparece tallada en el yeso de varias de las esculturas certifica la autoría de Pierre Adolphe Hennetier como responsable de la mayoría de los dioramas. Contempladas bajo una lente política, las miniaturas se revelan como un reflejo macabro y satírico del Segundo Imperio francés: en Visite du Soleil à Satan, por ejemplo, se representa una reunión imaginaria entre Napoleón III y Luis XIV, el "Rey Sol", equiparándolos en vicios absolutistas.