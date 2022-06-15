Piernas crecientes, faldas menguantes y rodillas pintadas

Cuando Velma Kelly sube por primera vez al escenario en el musical Chicago, luciendo su elegante corte de pelo bob y vestida de cabaretera, nos invita a “pintar la ciudad”. «Conozco un lugar genial donde la ginebra está fría y el piano caliente. Voy a colorear mis rodillas y mis medias se caerán». Toda una declaración de principios para las flappers que dejaron sus rodillas por primera vez al descubierto y se entregaron a una vida llena de nuevas emociones. Manejaron autos con desenvoltura fumaron en público y conversaron sobre temas antes prohibidos. Abandonaron los flecos de seda, se deshicieron de la molesta lencería, los aparatosos sombreros y el vestido de talle largo, que al comienzo de la guerra se impuso entubado en los tobillos y que casi no les permitía caminar. También se bajaron el escote, subieron la falda y borraron la cintura de avispa para poder bailar hasta el amanecer.

En realidad, Velma canta para aquellas jóvenes que renunciaron a las ligas y se arremangaron las medias en una época en la que las telas seguían siendo demasiado largas para mostrar la parte superior de las piernas. Gracias a la popularidad del charlestón y el fox-trot, consiguieron atraer la atención del mundo entero sobre aquel ilícito destello de piel, empezando por las propias empresas de cosméticos que incluso crearon un colorete especial para las rodillas. De color rojo o a veces naranja, el colorete que se aplicaba en círculos sobre las mejillas sirvió también para decorar la parte baja del muslo.