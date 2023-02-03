Por un puñado de lienzos: los trampantojos anticapitalistas de Victor Dubreuil

En octubre de 1893, un reportero del New York Herald visitó el estudio de Victor Dubreuil en la Calle 44 para preguntarle acerca de los polémicos cuadros que acababa de exponer en un salón de la Séptima Avenida. El amable francés de cincuenta y un años que le abrió la puerta hablaba inglés con un fuerte acento, parecía sin blanca y compartía alojamiento con su joven sobrino. El periodista le describió como «un hombre corpulento y encorvado, con barba cana y ojos centelleantes bajo el ala ancha de su sombreo negro». Pero ante todo demostró ser un hombre culto, de fuertes convicciones políticas y múltiples talentos.

El relato de sus vivencias resultaba apasionante. Nacido en el seno de una familia acomodada de clase media, el 8 de noviembre de 1842, fue bautizado como Marie Victor Théodore Dubreuil en la ciudad de Ayron, cerca de Poitiers. A los veinte años se alistó en el ejército francés para luchar en la Segunda Guerra Franco-Mexicana y más tarde en la Guerra Franco-Prusiana. Al regresar a París, consiguió un puesto como director de una modesta caja de ahorros y contrajo matrimonio con Virginie Lenoir, una viuda quince años mayor que él, pero la vida burguesa no estaba hecha para él. Durante la primavera de 1881, ayudó a fundar un periódico de corta duración llamado La politique d'action e inició su notoria carrera como agitador socialista. En un intento por financiar una cooperativa que «haría por Francia y África lo que la Compañía de las Indias Orientales hizo por Inglaterra y la India», Dubreuil robó más de quinientos mil francos del banco para el que trabajaba. Justificó su acción como préstamo, pero les dejó en bancarrota.

El 29 de octubre de 1881, el periódico parisino La revue économique et financière publicó la noticia de la desaparición de Dubreuil, al tiempo que especulaba sobre su posible huida a Holanda. Pesando una orden de extradición en su contra por falsificación y malversación de fondos, Dubreuil puso el pie por primera vez en Nueva York el 6 de junio de 1882. Para evitar su ingreso en prisión, solicitó la ciudadanía estadounidense y consiguió un empleo a media jornada como mozo de cuadra; aprendió a pintar bodegones, paisajes y retratos para ganarse un sobresueldo, e incluso patentó unos tirantes especiales controlados por poleas. Pero su rocambolesca historia saltó a la prensa gracias a una de sus pinturas, sin duda la más autobiográfica, que retrataba el atraco a un banco.