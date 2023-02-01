Los habitantes de la casa deshabitada

Si nuestras casas ya no son nuestras —y acaso tampoco nuestras vidas—, ¿a quién pertenecen entonces? ¿Nos hemos convertido en fantasmas de casas y cuerpos que no nos pertenecen?

En el argot inmobiliario, se las conoce como “propiedades estigmatizadas”. Inmuebles marcados por la tragedia y susceptibles de causar incomodidad y perturbación emocional a sus posibles compradores o arrendatarios. Nos han contado la misma película demasiadas veces: una familia adquiere una vivienda por un precio muy por debajo del mercado que esconde un pasado luctuoso y traumático. Y ya sabemos cómo termina. Es por eso que los antecedentes de asesinatos, suicidios, brujería y fenómenos paranormales afectan a la tasación y deben divulgarse junto a la correspondiente rebaja. En pleno centro de Madrid, el edificio que ocupa el número 3 de la calle de Antonio Grilo, la pequeña travesía que une San Bernardo con la Plaza de los Mostenses, se alquila a un precio reducido para una zona donde siempre han tendido al alza. Cuenta con una leyenda negrísima a sus espaldas, a la altura de la finca maldita de Tres Forques (Valencia) o el Cortijo Jurado (Málaga), en el que se proyectó un hotel y sigue sin comprador años después de ponerse a la venta.

Parafraseando un viejo chiste, un fantasma no vive en una casa, sino que en todo caso la mora o habita. Lo cual ya sería decir mucho. En China, las agencias recurren a los servicios de los llamados “probadores de casas encantadas" para que pasen al menos 24 horas en ellas con el fin de convencer a los posibles compradores de que son completamente seguras. Porque la historia de una casa, pese al discurrir del tiempo, va unida a la de quienes una vez la habitaron. El paso de los años puede deteriorar la construcción, desconchar la pintura, secar los jardines e incluso traer consigo el derribo del inmueble, pero el recuerdo de sus moradores aún permanece. Y lo mismo ocurre con la gentrificación de los barrios: junto con las pintadas de los muros de nuestras ciudades, borramos también una parte de nuestro legado. ¿De qué otra manera cabría afrontar la reforma integral de un edificio antiguo, equiparable a un exorcismo que lo despoja para siempre de sus principales señas de identidad?