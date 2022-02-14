Salva el planeta y ¡suicídate! Los suicidas de Barcelona

Korda y sus seguidores se manifiestan por Las Ramblas de Barcelona

«Si tuviera ese poder no me dedicaría a dar por culo. Liberaría un virus que se propagara por el aire que solo matara humanos, con una segunda emisión unas semanas después para acabar con los políticos y los generales una vez que hubieran salido de sus búnkeres»

Korda, como líder de la Iglesia por la Eutanasia (LIDLE en sus siglas en inglés), defendía el suicidio en masa. Controlar la natalidad a punta de fusil. Prevenir el apocalipsis venidero por medio del asesinato selectivo y el canibalismo. El exceso de población solamente podía ser resuelto así, al tiempo que hacía oposición a la cultura de la procreación. Sus performances de desprecio a la humanidad incluía barbacoas en las que supuestamente degustaban carne humana, montaban barbacoas de fetos o piquetes ante las oficinas del Banco de Esperma en las que ella y su séquito (un extraño y pequeño ejército de radicales a medio camino entre el arte y el mundo de las sectas) «amenazaban» a los visitantes con un enorme pene de goma.

Contaba todo esto en su fanzine Snuff It. Sus acciones no eran multitudinarias. Costaba buscar adeptos que jugasen con imágenes de campos de concentración, fetos y cruces. Tampoco tenía mucha audiencia entre la tradicional izquierda, a la que también señalaba como cómplice. Durante una entrevista concedida a Álex Balaclava en su paso por Barcelona afirmó que sus enemigos eran principalmente los «izquierdistas, sobre todo los del tipo de hippies no violentos que montan estos disturbios antiglobalización. Cada vez que la LIDLE aparece en una manifestación izquierdista, los hippies intentan hundirme. No violentos… ¡Y una mierda! Esta gente pide la conformidad total: es terrorífico. Los Derechistas pueden ser igual de peligrosos, pero normalmente son menos hipócritas a ese respecto». Su exterminio, no obstante, sería planificado. Los idiotas y los políticos caerían primero: «Si tuviera ese poder no me dedicaría a dar por culo. Liberaría un virus que se propagara por el aire que solo matara humanos, con una segunda emisión unas semanas después para acabar con los políticos y los generales una vez que hubieran salido de sus búnkeres», afirmó a Balaclava.

Otros activistas de la Iglesia de la Eutanasia, como Vermin Supremo afirman que «Por supuesto que somos serios, pero el humor en la Iglesia es innegable. La respuesta de la Iglesia ante el colapso de la sociedad industrial es crear un espectáculo dadaísta y llevarlo a las calles, ante las narices de todos. Esto nos distingue, en gran parte, de los demás. Hay tantos cultos para elegir, ¿con cuál te vas a quedar tú?»