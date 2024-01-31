En nombre de Sabra, la superheroína del sionismo

«No estoy luchando contra una mujer. Estoy luchando contra la junta de reclutamiento sionista»

El eco de los acontecimientos recientes ha trascendido al del cómic, más de cuarenta años después, con motivo del inminente salto del personaje de Sabra a la pantalla grande. Desde que en septiembre del año pasado, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció el estreno de Captain America: New World Order, el proyecto ha suscitado el rechazo de organizaciones palestinas que alertan acerca de una nueva estrategia de blanqueamiento de las prácticas genocidas del estado de Israel. No es la primera vez que en destacamos Agente Provocador el papel que ha jugado en el pasado el comic de superhéroes con fines propagandísticos, a favor del apartheid o para perpetuar el imperialismo. Todavía resuenan las declaraciones del presidente Joe Biden en su visita a Israel en octubre del año pasado: «Estados Unidos está junto al pueblo de Israel, nunca dejaremos de respaldarlos. El apoyo de mi administración a la seguridad de Israel es sólido como una roca e inquebrantable».

Tal vez sea por eso que, aun sin haberse hecho público su argumento, la película cambió su título por Captain America: Brave New World y ha retrasado su lanzamiento a febrero de 2025, alegando que «los cineastas buscan un nuevo enfoque para el personaje de Sabra, más acorde con las sensibilidades del público de hoy en día». En ese sentido apunta la elección de la actriz de origen hebreo Shira Hass, conocida por su papel en Unorthodox, una serie de Netflix aclamada por la crítica sobre una judía jasídica de Brooklyn que huye a Berlín para escapar de un matrimonio concertado y emprender una nueva vida. «Es Hulk quién ha logrado que Sabra vea al pequeño musulmán como un ser humano –le concede el narrador en la última viñeta– Ha sido necesario un monstruo para despertar la humanidad en ella».