«¡Quiero besar al Papa!» El atentado frustrado por la Virgen de Fátima

«En un primer momento pensamos todos que se trataba de un fanático excesivamente fervoroso y el propio Papa contempló la escena con rostro más de curiosidad y asombro, que de temor o miedo», escribió José Luis Martín Descalzo en su crónica para ABC sobre el incidente protagonizado por un sacerdote español durante la visita de Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora de Fátima, el 12 de mayo de 1982. Vestido con sotana y al grito de «¡quiero besar al Papa, quiero besar al Papa!», intentó saltarse el cordón de seguridad para saludarlo. Tras un violento forcejeo, la policía portuguesa consiguió arrebatarle una bayoneta de treinta y siete centímetros con la que pretendía apuñalarle en vísperas del primer aniversario del atentado en la Plaza de San Pedro. En aquella ocasión, el turco Mehmet Ali Agca efectuó cuatro disparos a bocajarro que pasaron rozando órganos vitales, algo que los médicos no pudieron explicar y que el propio Karol Wojtyla calificó como un milagro. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste para salvarte?», le preguntó arrepentido el terrorista años más tarde. «Una mano disparó, otra mano desvió la bala», aseguró el pontífice.

El 13 de mayo de 1917, tres pastorcillos de Fátima dijeron por primera vez que se les había aparecido la Virgen en el tronco de una encina y les había confiado tres secretos en forma de profecías. Las dos primeras se dieron a conocer en 1942 y se interpretaron como una alusión al inicio de la Segunda Guerra Mundial y a la caída del comunismo en Rusia, pero solo los Papas conocían el contenido de la tercera. Anotada en un sencilla hoja de papel doblada en cuatro partes y lacrada, hablaba de un «obispo vestido de blanco» que «subía a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos», donde resultaba «muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros de arma de fuego y flecha». Exactamente en la misma fecha, pero 64 años más tarde, Juan Pablo II sobrevivió a su primer intento de asesinato.