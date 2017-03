¡Piedras, fuego, gasolina!

Acosado por las causas judiciales, entre las que se contaba la blasfemia, al entrar en una catedral y proferir toda clase de insultos contra el clero y el mismísimo Cristo, había perdido la pierna al electrocutarse en un poste eléctrico, tras lo cual, como afirmó a Quintero, «enterraron mi pierna y mis padres se pensaron que había muerto». Los periodistas lo acosaban y seguían a todas partes, esperándolo en masa a las puertas de las cárceles, mientras Jon soñaba con un trabajo (como «destripador de pescado», le dijo al periodista) a sabiendas de que no viviría mucho, pero mientras tanto se lo pasaría lo mejor posible. Aquella fama no le hizo mejorar su vida. Parado una y otra vez por la policía, fue agredido en repetidas ocasiones por grupos de nazis, que se ensañaron con él como «líder» de una protesta que él se la había encontrado casualmente: «Andaba por allí, me junté y ¡bacalao!», afirmó a Quintero, que en la pieza emitida por televisión intercaló la entrevista con él con imágenes de punks e incluso de Exploited.