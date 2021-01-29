Películas, política, poesía... y pop: la versatilidad creativa de Pier Paolo Pasolini

En 1962, fue el propio Pasolini el que grabó un single a 33 RPM para la RCA Italiana en el que leía su poema La Guinea y que fue publicado en Edizioni Letterarie, una serie en la que también participaron otros destacados escritores como Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale. Un año más tarde grabó un segundo single leyendo la pieza Poesia In Forma Di Rosa y la experiencia no se volvió a repetir.

Durante una década el realizador se mantuvo al margen del sector discográfico pero, en 1972 la cantante Gabriela Ferri grabó Gabriella, i suoi amici… e tanto folk, un disco en el que la artista romana interpretaba canciones a dúo con artistas como Laura Betti, con la que grabó Valzer della troppa y Cristo al mandione, un tema que Pasolini había escrito en colaboración con el músico Piero Piccioni.