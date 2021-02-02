Los anarquistas españoles acusados de atentar contra el presidente de EEUU

En 1919, catorce militantes anarquistas españoles fueron acusados de querer atentar contra Woodrow Wilson. Si bien nunca se encontraron armas ni explosivos, fueron expulsados del país en otro ejemplo de manipulación policial y judicial, que llegaría a su cenit con la condena de Sacco y Vanzetti.

En 1919, Woodrow Wilson recibió el Premio Nobel de la Paz. Para los responsables de la Academia Sueca, el presidente estadounidense merecía el galardón por su contribución a la paz y por poner fin a la Primera Guerra Mundial impulsando la Sociedad de Naciones y el Tratado de Versalles.

Sin embargo, si se analizaba con un poco de atención la carrera política de Wilson, eran más las decisiones deshonrosas que las admirables. Para empezar, antes de poner fin a la Guerra europea, la había fomentado e incluso había hecho todo lo posible por participar en ella, desarrollando así una política intervencionista e imperialista.