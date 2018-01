Molly Maguires: Una sociedad secreta de mineros dinamitadores

En la década iniciada en 1865 los asesinatos cometidos por los Molly Maguires fueron numerosos, con escasas detenciones, todavía menos procesos, y ni una cadena por asesinato en primer grado. Los killers siempre eran forasteros jóvenes, ágiles de piernas, y ya se habían escapado antes de que alguien comenzara a perseguirles. Cuando cogían a uno, siempre había una docena de Mollies dispuestos a jurar por Dios y la Virgen María que la tarde del delito el acusado había pasado con ellos todo el tiempo. Asustaban a los jurados después de haberles elegido.

Con la misma táctica drástica los líderes de los Molly Maguires invadían el terreno político, y, asumiendo el papel de bosses, colocaban alcaldes y jueces pertenecientes a la orden (igual que en nuestros días los racketeers sitúan a los hombres en las administraciones públicas de Nueva York, Chicago y Filadelfia). A comienzos de los años 70 consiguieron conquistar un notable poder político en Pennsylvania, especialmente en el condado de Schuylkill, donde quinientos o seiscientos Mollies dirigían comunidades de decenas de millares de personas.

El movimiento de los Mollies Maguires alcanzó la cumbre de su fuerza en 1873-74. Patronos de minas y demás individuos poco gratos caían muertos un día tras otro. Los trenes que transportaban el carbón eran hechos descarrilar. Sin embargo, muchos de los asesinatos y de los crímenes atribuidos a los Mollies habían sido indudablemente cometidos por otras personas.

Los Molly Maguires tenían entonces varios millares de logias en Pennsylvania, con un órgano ejecutivo central. La organización estaba a punto de implantarse en West Virginia cuando, por iniciativa de un joven dirigente minero cuyos patronos habían sido ejecutados con extraordinaria regularidad, el sector organizado de la sociedad de Pennsylvania no controlado por los Mollies emprendió una decidida acción secreta contra los terroristas. Detectives de origen irlandés acudieron a trabajar a las minas, y, después de haber ingresado en la orden, se convirtieron en los «más grandes Mollies de los Mollies», o sea en asesinos de primera clase, y como tales capacitados para conocer a sus líderes.

En 1875, después de una serie de homicidios especialmente espeluznantes, fueron arrestados y procesados diferentes dirigentes y miembros de la asociación. En la práctica, los únicos testigos de cargo fueron los Pinkertons, entre los cuales se distinguió un tal James McParland, que apareció posteriormente en otros procesos obreros.

Desconocemos si los imputados eran responsables de los homicidios de que estaban acusados; pero el hecho es que a lo largo de los años inmediatamente posteriores diez Mollies fueron ajusticiados y otros catorce encarcelados durante largo tiempo.

Después de lo cual los Molly Maguires como organización terrorista se desintegraron rápidamente.

Aunque pueda resultar chocante para quien haya vivido al margen de la presencia del terrorismo organizado, en aquella época y en aquel lugar era absolutamente natural; al contrario, lo que en todo caso podía provocar estupor era que no estuviese más extendido.

Ya he ofrecido algunas justificaciones al comportamiento de los Mollies; en primer lugar, la absoluta ineficacia de los sindicatos regulares frente a las brutales condiciones de la industria, el criminal descuido de la seguridad de los mineros por parte de los patronos, el temperamento violento de los irlandeses provocado por siglos de mal gobierno e injusticia en el Viejo Mundo. Carbón y más carbón, era lo único importante: las innumerables máquinas nuevas en las fábricas y las nuevas locomotoras tenían que poseer su fuerza motriz y poco importaban los hombres que la extraían. Millares de inmigrantes hambrientos de trabajo, de cualquier tipo de trabajo, llegaban cada semana a los Estados Unidos. Por ello, que una docena de mineros perdiera la vida en un desastre era un problema casi irrelevante para el empresario, escasísimamente dispuesto a hacer algo para prevenir futuros accidentes: a menos que no tuvieran miedo de los Mollies. Matando a docenas de patronos de minas y jefes, apaleando a centenares de ellos, los Mollies mejoraron indudablemente las condiciones de trabajo, no solo para sí mismos sino para todos los mineros de las regiones de las antracitas de Pennsylvania, y salvaron la vida a muchos. Queda el hecho, sin embargo, de que gran parte de los asesinatos de los Maguires estaban motivados por pequeños rencores personales.

Con motivo del treinta aniversario de las ejecuciones de los Molly Maguires por parte del Estado de Pennsylvania, Etigene Debs, entonces en el apogeo de su carrera de líder nacional, escribió en el Appeal to Reason:

«Todos afirmaron su propia inocencia, y todos murieron como héroes. Ninguno mostró la más pequeña señal de debilidad o de miedo. Ninguno tenía temperamento de asesino. Todos ellos eran ignorantes, toscos, groseros, hijos de la miseria y azotados por el curso impetuosos del hado y del destino... Resistir a las injusticias de que eran víctimas junto con sus compañeros de trabajo, protegerse a sí mismos contra la brutalidad de los patronos, de acuerdo con sus conceptos elementales, era el primer objetivo de la organización de los Molly Maguires... Es cierto que sus métodos eran drásticos, pero recordemos que su suerte era dura y embrutecedora; que eran los hijos abandonados a la pobreza, el producto de un ambiente injusto... Los hombres que murieron como criminales en la horca eran dirigentes sindicales, los primeros mártires de la lucha de clases en los Estados Unidos».