Maria Yudina, la pianista que (casi) mató a Stalin

Shostakovich también menciona que Stalin recompensó a Yudina con 20.000 rublos, pero que la pianista lo rechazó por carta y prefirió donar el dinero a la iglesia: «Rezaré por ti día y noche, y rogaré al Señor que perdone tus grandes pecados ante el pueblo y el país». Puesto que la verosimilitud de Shostakovich ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones, es muy probable que el episodio carezca de fundamento. Sea como fuere, la realidad es que al día siguiente Stalin no salió de su cuarto. Solía dormir hasta el mediodía y los criados, temerosos, decidieron no hacer nada hasta las once de la noche, momento en el que irrumpieron en su habitación y lo encontraron tendido en el suelo, vestido con la ropa que llevaba la noche anterior, empapado en orina, y sin apenas poder hablar. Se llamó a los miembros del Politburó, que lentamente fueron acudiendo a la dacha de Stalin en Kuntsevo, pero nadie llamó a un médico.

De poco hubiera servido. El otoño anterior, su médico personal, el doctor Vladimir Vinogradov, le había aconsejado que dejara de beber y fumar y que descansara más horas. El diagnóstico ofendió tanto al dictador que lo destituyó en el acto y ordenó su arresto junto a otros ocho doctores del policlínico del Kremlin acusándoles de conspiración. La mayoría de ellos seguía cumpliendo condena en el gulag cuando sufrió el ataque cardiovascular que terminaría acabando con su vida poco después, el 5 de marzo de 1953, ante la incompetencia e impasibilidad de sus compañeros. «La agonía era espantosa —recordaría más tarde su hija Svetlana— De repente, abrió los ojos y los dirigió hacia todos los que le rodeaban. Era una mirada terrible, loca o quizá furiosa, y llena de miedo a la muerte y ante los rostros desconocidos de los médicos que se inclinaban sobre él». Murió de estalinismo. Y por una hemorragia arterial del sector central-izquierdo del cerebro, según la autopsia que le practicaron.

Tuvieron que pasar casi dos días hasta que su mano derecha, el siniestro Lavrenti Beria, comisario del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, se atrevió a intervenir. O acaso le dejaron morir, víctima del terror que él mismo había implantado y que paralizó a quienes podían ayudarlo. No faltan autores, como el historiador ruso Vladímir P. Naúmov, que afirman que Stalin fue envenenado por Beria, quien al poco de su muerte llegó a decir ante el Politburó: «Yo lo maté, lo maté y os salvé a todos», según relata el propio Nikita Jrushchov en sus memorias. Sin embargo, esta tesis nunca ha sido demostrada ni reconocida, así que permítanme que abogue en favor de la hipótesis ficticia de Iannuci, sacrificando el rigor histórico en favor de la justicia poética. ¿Y si fue la propia música quien “mató” a Stalin en un acto de venganza?