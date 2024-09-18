'Growing up in public': Lou Reed y el Motín del Mosca

Según recoge el periódico ABC, «los miembros del llamado servicio del orden contratado por la organización se había dedicado a fondo a la tarea de despejar, con inusitada violencia» a quienes se intentaron ahorrar las 700 pesetas que costaba la entrada (un precio desorbitado que superaba un tercio del salario mínimo de la época), ya fuera saltando las vallas o provocando avalanchas en las entradas al recinto. «Los inadaptados que entraban al recinto del concierto querían ver al Lou Reed del lado salvaje sí o sí —añade Cervera— Nosotros, algo inquietos ya al percibir el panorama, buscamos la mejor ubicación posible y esperamos, un poco acojonados, a que el concierto comenzara». Pero aquello se demoraba más y más, en parte debido al monumental atasco provocado por la huelga de transportes que retrasó la llegada del grupo, pero sobre todo por los grupos de incontrolados que amenazaban con abrirse paso a la fuerza al grito de «¡Rock para el pueblo!».

Finalmente, tras dos horas de espera, Lou Reed salió al escenario más cabreado de lo habitual, encajando los silbidos y abucheos de un público que le recriminaba su aburguesamiento. En palabras del promotor del concierto, Gay Mercader, responsable de traer a nuestro país a The Rolling Stones, Freddie Mercury, Bob Marley, Patti Smith, Bob Dylan, AC/DC o Bruce Springsteen, «En aquella época, el público de Lou Reed era lo peor de lo peor. En los conciertos encontrabas navajas, jeringuillas… de todo. Aquello era como estar sentado sobre un polvorín». Las peores previsiones se cumplieron apenas transcurridos veinte minutos, cuando un objeto arrojado desde las gradas rozó la cara del artista. Algunos hablan de una moneda, otros de una colilla, pero el socio de Mercader, Román Sánchez Morata, atestigua que fue una lata de cerveza vacía. «Lou y su banda abandonaron el escenario y se refugiaron en el camerino. Su mánager, tras consultar con el artista, nos dijo que únicamente volvería al escenario si el público se calmaba y se sentaba. Me tocó a mí enfrentarme con el público. Salí a escena, me dirigí al público y expliqué las demandas del artista».