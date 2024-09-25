«Venid a Checoslovaquia»: el jazz como arma revolucionaria

Kurt Vonnegut viajó a Checoslovaquia en mayo de 1985 con la intención de plantar un árbol en los suburbios de Praga. El solidario gesto del novelista estadounidense en apoyo a un grupo de jóvenes represaliados no pasó desapercibido a las autoridades. Llevaban décadas observando con desconfianza a aquella célula de agentes subversivos y habían puesto todo su empeño en neutralizarlos. Hacía apenas unos meses que habían conseguido prohibir su sindicato y no cejarían en su empeño hasta llevar a sus cabecillas ante los tribunales, liderando una feroz campaña de persecución que pasaría a la historia como una de las últimas cazas de brujas de la Guerra Fría. En un artículo de opinión publicado en New York Times y titulado ¿Ni siquiera pueden permitir el jazz?, el autor estadounidense expresó su preocupación por la represión política en Checoslovaquia: «De entre todos los triunfos de los que odian la vida, la diversión, la belleza, el pensamiento y el amor, de las fuerzas de Satán, si se quiere, el que más me preocupa es la inducción de algunos políticos y policías checoslovacos a comportarse como caníbales con los miembros más humanos, generosos y dotados de su sociedad (…) Y aún así, si el tripulante de un platillo volante me preguntara qué ciudad consideran los terrícolas más habitable, arquitectónicamente hablando, respondería sin dudarlo: ¡Venid conmigo a Praga!».

Para el fotógrafo Ivan Prokop, las palabras de Vonnegut resultaron cruciales para dar a conocer la situación al otro lado del Telón de Acero: «Me uní a la Sección de Jazz en 1976, al terminar el servicio militar para tener más contacto con la cultura la gente que la rodeaba, y participar activamente en los eventos culturales». Su militancia era realidad una excusa para desarrollar su creciente pasión por la fotografía. «Empecé a tener acceso a los músicos retratar a los músicos cuando estaba en la Sección de Jazz. Era más fácil conocerlos y por fin tenía una buena cámara». Surgida como una escisión del Sindicato de Músicos Checoslovacos, la Sección de Jazz (o Jazzová Sekce en checo) nació con el objetivo de promover el jazz a través de conciertos y boletines informativos. Bajo la dirección del carismático Karel Srp, la Sección fue asumiendo ambiciones culturales cada vez más amplias, organizando las Jornadas de Jazz de Praga (Pražské jazzové dny) y publicando un amplio catálogo de publicaciones que abarcaban desde la crítica musical a la teoría cultural, pasando por la literatura contemporánea. A diferencia de otras asociaciones abiertamente disidentes, la Sección de Jazz aglutinaba a un gran número de idealistas que aspiraban a acercar la cultura de vanguardia al pueblo, creando un espacio artístico abierto y manteniéndose al margen de la esfera política.