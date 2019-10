Los «okupas» del franquismo

Familias desahuciadas y vecinos expulsados de sus casas fueron los primeros en protestar públicamente contra especuladores y corruptos amparados por la dictadura. Incluso llegaron a manifestarse en la calle con pancartas en las que se leía «Abajo la especulación de pisos y solares» o «Arriba España» y hasta amenazar con suicidios. Un barrio entero desapareció para levantar El Corte Inglés.

Llegaron en tropel, sin demasiado alboroto, decenas de madres con sus hijos en brazos y con pancartas. Sucedía en el centro de Madrid, frente a la Delegación Nacional de Sindicatos (conocida como la Casa Sindical, sede de los sindicatos verticales), en el imponente Paseo del Prado, entonces situado donde hoy está la sede del Ministerio de Sanidad. Las manifestantes habían atravesado Atocha desde su barrio de Lavapiés, concretamente del número 27 de la calle Calatrava, donde cuarenta y ocho familias estaban amenazadas de desahucio. Una vez allí, desplegaron pancartas en las que se leían «Abajo la especulación de pisos y solares», «Arriba España» y «Estamos en la calle, queremos pisos», que acompañaban con gritos hasta que llegó la policía y les exigió que se retirasen.



NEGOCIOS REDONDOS

La estampa era insólita: era el año 1966 y el franquismo respondía con mano dura a cualquier atisbo de protesta social y política. Las numerosas víctimas de desahucios, desde hacía un año antes, se habían convertido en célebres. Protestaban por el derribo de sus hogares y el desorbitante precio de los alquileres. El por entonces alcalde de Madrid y uno de los hombres de confianza del Régimen, Carlos Arias Navarro, respondía con evasivas a las denuncias (tímidas por la censura y la represión) de corrupción y amiguismo entre empresarios y políticos. En Madrid, igual que sucede ahora, se vivía una obscenidad sin medida alguna: el chabolismo se multiplicaba (en 1970 se calculaban en cien mil las chabolas), el hambre era atroz; en numerosos lugares no había ni tan siquiera agua potable y en muchas de las nuevas colonias creadas por los Planes de Urgencia Social, como los Poblados Dirigidos y de Absorción, no había ni tan siquiera un mercado. Los camiones-tienda del franquismo, unos enormes vehículos que funcionaban como pequeñas tiendas de artículos de primera necesidad destinados al extrarradio, comenzaron a ser frecuentes y llegaban cada día a los lugares en que no existían infraestructuras para vender comida a cientos de familias que formaban largas colas ante sus puertas. Navarro, sin embargo, no se sonrojaba: Madrid disponía aproximadamente de unos 78 000 pisos vacíos en manos de bancos o familias pudientes. Una oligarquía que se había estado beneficiando de sus buenas relaciones con el Régimen. Un periodista le interpeló y preguntó por qué no destinaba esos pisos vacíos a los más necesitados, pero sonrío y respondió preguntando a qué precio se suponía que debía alquilar todos esos pisos, al tiempo que afirmaba que él no era responsable de la situación. En Calatrava 27 había un negocio redondo: un torero había comprado el solar por menos de dos millones de pesetas y ahora una empresa le ofrecía dieciocho.