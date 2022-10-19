Las fugas de la Modelo

La mayoría de los fugados rondaba la veintena y eran «perros callejeros» de los barrios periféricos de l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona.

Pese haber sido concebida como un centro penitenciario ejemplar, inspirado en la tesis del panóptico del jurista y filósofo británico Jeremy Bentham y diseñado por Salvador Vinyals Sabaté y Josep Domènech Estapà, las condiciones de vida en la Modelo eran infrahumanas. A lo largo del siglo XX, y a medida que Barcelona crecía alrededor de las dos islas que ocupaba del Eixample, la masificación, la alimentación desastrosa y la disciplina impartida con saña fueron alejándola de su propósito inicial. Durante el Franquismo, las celdas de este recinto acogieron a miles de presos políticos, sobre todo durante la década de 1940, durante la gran represión de la Posguerra. Se convirtió en el centro de la humillación y del maltrato. Contaba con un modulo de «invertidos» y otro de presos preventivos por aplicación de la ley de vagos y maleantes. Y al inflamable combinado de hacinamiento, se añadió la heroína. Ni las huelgas de hambre ni los motines alcanzaron para reclamar lo que acabaría siendo la llamada «minirreforma penitenciaria» de 1983.

En enero de ese mismo año, otros 11 presos se fugaron de la Modelo: «Los Panaderos» cavaron otro túnel que partía del almacén de harina de las cocinas y daba acceso al transformador de electricidad, una caseta de FECSA, ubicado en el patio exterior. Una vez alcanzada la puerta exterior, bastaba con mezclarse entre los familiares que se encontraban de visita. Pero uno de los guardas se percató de la tierra húmeda adherida a la ropa y dio el grito de alarma. Uno de los evadidos echó a correr y resultó herido en una pierna. El resto aprovechó el tumulto para confundirse con el gentío. Los fugados, según las fuentes de la época, se encontraban en régimen preventivo pendientes de juicio, salvo el herido, que tenía ya una sentencia firme. Todos recluidos por robo o tráfico de drogas.