La revolución comunista toledana de julio de 1932

Durante los años 30 se produjeron en España varias huelgas revolucionarias. Aunque Casasviejas y Asturias en 1934 son las más conocidas, dos años antes, Villa de Don Fadrique ya quiso hacer su propia revolución comunista.

Durante los años treinta, la localidad toledana de Villa de Don Fadrique era conocida como «la pequeña Rusia». La razón era que el Partido Comunista tenía una importante presencia en el lugar, hasta el punto quen, entre los niños y niñas del pueblo, había algunos nombres como Lenin, Dimitrov e incluso Stalin y Stalina.

Pueblo eminentemente agrícola, las tierras de Villa de Don Fadrique estaban en su mayor parte en manos de doce familias, que eran las que daban trabajo a los campesinos que, en las elecciones de 1931, votaron masivamente a los partidos comunista y socialista, que obtuvieron el 90% de los votos. Animados por el triunfo de las izquierdas, los campesinos comenzaron a reivindicar sus derechos laborales y las tensiones entre caciques y propietarios no tardaron en aparecer.