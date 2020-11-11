La quema de libros durante el franquismo: el Farenheit español

No solo cosa de nazis

Si bien es cierto que cuando se habla de la quema y destrucción de libros suele hacerse mención a la realizada por los nazis el 10 de mayo de 1933 en Berlín, la Falange y el ejército franquista, alumnos aventajados del Tercer Reich, no solo protagonizaron acciones de este tipo sino que las alentaron entre sus seguidores. En el número 1 de Arriba España, periódico publicado en Pamplona en 1936, por ejemplo, se animaba a la destrucción de libros con estas palabras: «¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, su propaganda».

Junto a esas quemas improvisadas, se organizaron también grandes hogueras, como la que se produjo un día después del golpe de Estado en el puerto de La Coruña. Según refiere Francesc Tur, el 19 de julio del 36 frente al Club Náutico y bajo la presidencia y organización de un sacerdote, ardieron miles de libros. Entre ellos, volúmenes de Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Unamuno, algunos procedentes de las bibliotecas de organizaciones libertarias, de entidades públicas y de casas privadas de militantes republicanos que, pocas horas después del levantamiento, ya habían sido detenidos y esquilmados.