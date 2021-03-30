La guerrilla de la comunicación comenzó en un consultorio sentimental

«Tras aquel nombre y aquella voz se escondía un grupo de curas y psicólogos reaccionarios que respondían cada carta como era previsible para la ideología franquista»

EL GRAN ENGAÑO

El clásico del jazz «Indian Summer», de Victor Herbert, abría el programa, tras el cual llegaba el alud de llamadas o cartas que llegaban en grandes sacos y cuyos destinatarios pensaban que la mismísima Elena, atenta y cariñosa (aunque también dura e inflexible), entregada a la causa de la empatía femenina, abría una por una y, por supuesto, contestaba.

La desolación de la posguerra alimentaba imaginarios como aquel. Desde Radio Barcelona, con una programación controlada políticamente al milímetro, comenzaron las emisiones de un programa que pronto gozó un enorme éxito. Su audiencia se estimaba en millones de oyentes. Durante varias décadas, muchas seguidoras crecieron siguiendo sus consejos. La voz de Elena era imposible de olvidar y formó parte de su juventud y vida de casada como un elemento inseparable de aquella España. Pero 1982, con la llegada del gobierno socialista, la ley del divorcio, el aborto, la apertura de un país aletargado, supuso una crisis. Fue entonces cuando aquella impecable y sofisticada operación de camuflaje empezó a resquebrajarse con un libro, publicado en 1982, que lanzó una verdadera «bomba»: Elena Francis era un fake. Tras aquel nombre y aquella voz (encarnada, eso sí, por una mujer real, que fue cambiando según pasaba el tiempo, siendo la más célebre y longeva la de Maruja Fernández) se escondía un grupo de curas y psicólogos reaccionarios que respondían cada carta como era previsible para la ideología franquista: la homosexualidad era una aberración y una enfermedad, la naturaleza y destino de la mujer era ser madre y reproductora, al esposo se le debía una entrega sin medida y férrea disciplina, el aborto es un crimen contra natura. Elena Francis, un consultorio para la transición, de Gerard Imbert, destapó el engaño y provocó un enorme escándalo. La revelación fue todo un shock para miles de mujeres que se sintieron engañadas. El libro, un best seller de la época, fue atacado por el propio programa, que inicialmente se defendió de lo que afirmó tratarse de burdas mentiras y una campaña de desprestigio. Se exigió una entrevista (hasta entonces la supuesta Elena Francis nunca había hablado personalmente con ningún periodista), pero la cadena se negó a concederla. Sin embargo, respondió con indignación, dando por hecho que Elena Francis existía, era una mujer de carne y hueso (ya con una importante edad, rondando los setenta años), «una señora muy digna, muy preparada y muy amante de su intimidad». No funcionó.