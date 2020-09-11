La explosión mística de Olga Fröbe-Kapteyn

Desde una comuna suiza soñó con unir la tradición hermética occidental con la oriental. El resultado fue un arte teosófico de una fuerza e intensidad asombrosas

Olga Fröbe-Kapteyn nació en Londres en 1881. En 1900 se trasladó a Zúrich para especializarse en Historia del Arte en la Escuela de Artes Aplicadas, donde se casó con Iwan Fröbe, un flautista y director de orquesta croata. Después de que su esposo muriera en un accidente de avión, Fröbe-Kapteyn y su padre viajaron a la comuna Monte Veritá en el pueblo suizo de Ascona. Ambos lo hicieron empujados por las leyes del vegetarianismo y el nudismo. A partir de 1920 Ascona se convirtió en su hogar. Fue allí donde Fröbe-Kapteyn creó un centro informal llamado Eranos, un título que le sugirió el historiador de las religiones, Rudolf Otto. El psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung le propuso utilizar Eranos como un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, con conferencias y encuentros temáticamente preparados para inspirar conversaciones interdisciplinarias.