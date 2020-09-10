El «vicario del swing»: el reverendo que lideró una pandilla de rockers motoristas

El «vicario del swing» dirigía el 59 Club, fundado un poco antes por otro reverendo, John Oates, inicialmente como parte del Club Juvenil de su iglesia, hasta que creció tanto que sirvió de inspiración a decenas de otros clubs. En poco tiempo, se convirtió en uno de los clubs pioneros del mundo de los rockers y los ton-up. Había «bendecido» motocicletas, en espectáculos sorprendentes donde largas filas de máquinas recibían el agua bendita de sus propias manos, protegiéndolos contra accidentes y percances en la carretera. También casaba a parejas de motoristas. Más tarde, su nombre comenzó a verse en columnas y artículos de opinión en la prensa biker, como Motorcycle Magazine, y otras revistas especializadas. Deseaba conocer a otros entusiastas de las motos y rodar junto a ellos, intentando eliminar la nefasta mala imagen que estaban adquiriendo los motoristas desde que Marlon Brando popularizase el nuevo estilo con la epopeya llamada Salvaje.