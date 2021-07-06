La bruja contra el fascismo

«En las filas de la BRUJA tengo yo mi paradero, en la ciento veinticuatro la segunda del primero»

La Bruja, cuyo primer número vio la luz en agosto de 1938, cuando la guerra avanzaba a paso de gigante y el fascismo se hacía poco a poco con el país, salió quincenalmente, estaba dirigido por J. Solá y era redactado por la 27.ª División, una de sus más conocidas unidades fue el 1.er batallón de la 122ª BM, denominado batallón de choque «la Bruja», una unidad militar que luchó en los frentes de Aragón, del Segre y del Ebro, formada a partir de las columnas de milicianos comunistas organizadas en Cataluña durante los primeros días de la guerra.

Cuando estalló la Guerra, se formaron en Barcelona las primeras fuerzas, formadas básicamente por voluntarios, milicianos y miembros de las asociaciones sindicales y políticas. Se agruparon en columnas, destacando en el frente de Cataluña y Aragón las columnas Ascaso, Carlos Marx, Lenin, Uribe, Columna de Hierro, Durruti, Ortiz, Macià-Companys, etc. Tras la fundación del Ejército Popular de la República, las columnas milicianas del Frente de Aragón tenían los días contados: los hombres de la Columna Carlos Marx finalmente pasaron a formar la 27 ª División, al mando de Trueba. Esta quedó constituida por tres Brigadas Mixtas, la 122ª, la 123ª y la 124ª.

La revista, que siempre iba con imaginería de la bruja, lo mismo que las postales que los milicianos enviaban del frente, pretendía subir la moral de la tropa. Incluía frases como «En las filas de la BRUJA tengo yo mi paradero, en la ciento veinticuatro la segunda del primero».