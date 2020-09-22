En 1931, el pedagogo José Antonio Emmanuel publicó un librito para explicar a los niños qué era la Anarquía y orientar a los padres que querían educar a sus hijos en los ideales libertarios.

«A los hijos del proletariado español». Así comienza La Anarquía explicada a los niños, un opúsculo firmado por José Antonio Emmanuel en 1931 y que acaba de ser reeditado en España por Libros de Zorro Rojo, con ilustraciones de Fábrica de Estampas y notas de Piu Martínez.

José Antonio Emmanuel era uno de los seudónimos utilizados por José Ruiz Rodríguez, primo del pintor Pablo Ruiz Picasso y seguidor de Ferrer i Guàrdia. Pedagogo, filántropo y divulgador de las ideas libertarias, Ruiz Rodríguez fundó la Biblioteca Anarquista Internacional (BAI). En esa editorial publicó una decena de títulos que abordaban de forma sencilla y a precios asequibles, apenas 20 céntimos en una época en la que el jornal medio era de 7 pesetas, temas como la acción sindical, la organización del proletariado y, como el caso que nos ocupa, La Anarquía explicada a los niños.