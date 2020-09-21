La cólera de Ayuso

Las medidas de segregación del Sur de Madrid tienen un antecedente en las epidemias de cólera que, hace más de un siglo, azotaron la capital. Sus efectos fueron similares y nos lo cuenta Servando Rocha: «Toda la vida de la ciudad se altera: se cierran las escuelas y la Universidad; los estudiantes regresan a sus hogares. De Madrid huye todo el que puede. En los pueblos de Burgos y Valladolid mueren bastantes de los fugitivos; León pasa de una situación sanitaria óptima a otra precaria porque en fondas y pensiones se hacinan los huidos de Madrid. Los aristócratas huyen más lejos: Biarritz, París»

«Toda la vida de la ciudad se altera: se cierran las escuelas y la Universidad; los estudiantes regresan a sus hogares (…) De Madrid huye todo el que puede –escribe el historiador Fernández García en Epidemias y sociedad en Madrid–. En los pueblos de Burgos y Valladolid mueren bastantes de los fugitivos; León pasa de una situación sanitaria óptima a otra precaria porque en fondas y pensiones se hacinan los huidos de Madrid. Los aristócratas huyen más lejos: Biarritz, París». La cita, que muestra lo que sucedió durante la epidemia de cólera de 1865–, es aterradoramente familiar. La «madrileñofobia» es un asunto muy antiguo, lo mismo que la actitud de las autoridades de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia. La ya tristemente afirmación de Isabel Díaz Ayuso atribuyendo la mayor tasa de contagios en los barrios del Sur al «modo de vida» de sus habitantes, tiene unos ecos muy concretos. Son viejas recetas para problemas mayores.

Durante décadas, desde 1834 hasta los últimos años del siglo, la estigmatización y segregación durante las desgarradoras epidemias de cólera que asolaron la capital recayeron sobre los más pobres, mientras los más ricos les culpaban de extender la «miasma» mortal. Aquellos «miasmáticos», como se conocía a los defensores de la teoría que aseguraba que el cólera se transmitía a través del aire, eran los conspiranoicos de hoy. El experimento era sencillo. Bajo la falsa idea de que «el olor es enfermedad», bastaba darse una vuelta por los arrabales de la ciudad, cuya densidad de población crecía sin parar por la llegada de inmigrantes de otras regiones y haber logrado su capitalidad, para reafirmarse en el bulo: los malos olores y la hediondez que saltaba a la vista eran las señales del cólera. Lo mismo sucedió en Londres, una ciudad-monstruo de dimensiones inmensas, durante sus famosas y todavía más devastadoras epidemias de cólera. Los «miasmáticos» ridiculizaban a quienes advertían que la causa de la enfermedad era el agua infectada que llegaba al consumo humano a través de arroyos, desagües y fuentes callejeras en penosas condiciones de salubridad. Es decir, la contaminación del agua que hacía que comiéramos nuestras propias heces contaminadas, como si las evidencias actuales de presencia de Covid en las aguas residuales, tomadas para medir su incidencia en esas zonas, tuviera un destino diferente a su vertido: su consumo.