50 años del Woodstock argentino que la dictadura prohibió... dos veces

Tampoco faltaban las críticas a los alrededor de mil quinientos asistentes que acudieron al lugar esperando que se celebrase el prometido concierto. De ellos la revista Siete Días decía que tenían una «edad promedio era de 18 años; había un 70 por ciento de varones y un 30 por ciento de chicas; muy pocos supieron explicar en detalle por qué habían ido a Lobos —casi todos se limitaron a respuestas generales tales como "porque venía un amigo", "porque me gusta", "porque me derrito por la música"—; prácticamente ninguno pudo definir con precisión qué es un hippie, y muy pocos admitieron haber probado drogas. En contraste, hubo unanimidad para responder que los padres no los entendían y que las relaciones con ellos eran muy difíciles».