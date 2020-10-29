¡¡Kamikazes en España!! Cuando el Ejército Rojo japonés pasó por aquí

Esa IV internacional a la que se refería el agente francés no era otra que la formada por organizaciones como ETA, FRAP, las Baader-Meinhof, Tupamaros, Montoneros, IRA y Carlos el Chacal que, siempre según ese supuesto espía, «siguen una misma dirección y están más o menos relacionadas y unidas».

A continuación, el diario Arriba informaba de que dos comandos kamizazes del Ejército Rojo Japonés habían cruzado la frontera de los Pirineos «con el fin de cometer una acción monstruosa, clásica en ellos, mediante la cual se pondría al Gobierno español ante una muy difícil situación». Aunque no se tenía certeza de en qué consistía esa operación, se sugería que podría ser «un nuevo Kuala Lumpur», en referencia a una reciente acción llevada a cabo contra el Consulado Estadounidense de ese país y que consiguió la liberación de numerosos miembros del Ejército rojo japonés. La diferencia era que, en el caso español, los presos a liberar serían los de ETA y FRAP. Nada menos que 150 personas.