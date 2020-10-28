Falangistas y mussolinianos, primos hermanos

Desde el punto de vista gráfico, Legiones y Falanges era una revista de gran formato y muy buena factura. En una época en la que los alimentos estaban racionados y el papel controlado por el Estado, la publicación contaba con abundantes fotografías y una portada a dos tintas.

La razón para este despliegue técnico residía no solo en su finalidad propagandística –donde no hubiera encajado demasiado bien que las hazañas fascistas se narrasen con medianías y escatimando medios–, sino también en el gran número de inserciones publicitarias con las que contaba la revista. Vinculada a Falange y al bando que había salido vencedor de la guerra civil, anunciarse en ella era casi una obligación y no hacerlo, una temeridad.

De este modo, en ella se podían encontrar módulos del Hipódromo de Madrid, de restaurantes de lujo, de laboratorios farmacéuticos, de Cervezas El Águila, del Circo Price, de cosméticos, estilográficas o prendas de moda. Unos anuncios que prueban que, mientras gran parte de la población pasaba penurias, la oligarquía y los jerarcas del régimen franquista disfrutaban de una vida muelle rodeada de comodidades.