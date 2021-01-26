¿Exaltación fascista o «fiesta pro-subnormales»? El reportaje de Blanco y Negro sobre los famosos contrarios a la Constitución

Según un reportaje del suplemento Blanco y Negro de ABC, uno de los periódicos más importantes del país, el 12 de octubre de 1978 se celebró en un hotel de cinco estrellas de Madrid una fiesta organizada por la Confederación Nacional de Combatientes y en la que participaron más de cuarenta artistas más o menos de primera línea.

El evento se producía casi tres años después de la muerte del dictador y apenas unas semanas antes de la celebración del referéndum para aprobar la Constitución, por lo que, más que una fiesta con motivo del Día de la Hispanidad o de la Virgen Pilar, parecía un evento propagandístico para pedir el no en la votación.