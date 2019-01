Ese «neofascista» de Julio Iglesias

Durante los años ochenta en la Unión Soviética existió una lista «negra» de artistas cuya música debía ser prohibida en las emisoras. Julio Iglesias era el único español

Es posible que te sorprenda mucho esta lista de artistas y músicos «baneados» durante los años ochenta en la Unión Soviética, sobre todo teniendo en cuenta que el celo soviético llegaba hasta la hilaridad: Village People, para los jerarcas estalinistas, no eran ninguna amenaza por ser uno de los grandes artistas gays, sino por su «violencia». La lista de músicos es enorme. Fue realizada y distribuida entre las emisoras en 1985, en plena guerra fría, por el Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). El escritor Alexei Yurchak la publicó en su libro Everything Was Forever, Until It Was No More, editado por Princeton University Press. La información aparece en su capitulo «True Colors of Communism: King Crimson, Deep Purple, Pink Floyd».