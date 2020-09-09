El artículo de 1913 que ya denunciaba la explotación de telefonistas y teleoperadores

Un festivo al mes

Tras informarse del estado de los aparatos, el periodista de El duende preguntaba por las condiciones laborales. Según le explicaba la telefonista, había tres turnos de trabajo: de ocho a dos, de dos a diez de la noche y de diez de la noche a las ocho de la mañana. El problema es que eran rotatorios: «la que tiene el turno, por ejemplo de las ocho de la mañana a las dos de la tarde un día, al siguiente entra en el turno de las dos de la tarde a las diez de la noche».

Preguntada sobre qué día descansaban, la trabajadora respondía que «cada día de fiesta salimos siete señoritas, de modo que resulta que tenemos libre un día entero una vez al mes y cuando hay muchas fiestas, dos; claro está que esto se refiere a nosotras, porque las encargadas salen más a menudo.»

-¿Qué es eso de las encargadas?, preguntaba el periodista.

-Unas señoras que tenemos a odas horas en el salón y que cobran un sueldo que necesitan justificar, ¿y saben usted cómo lo justifican?, pues acusándonos a los jefes cuando no estamos en buena armonía con ellas.

-¿Y qué diferencia de sueldo hay entre ustedes y las encargadas?

-Las encargadas tienen un sueldo y nosotras un jornal.

-¿Cómo es eso?

-Enriqueta gana veinticinco duros al mes, Irene y Amelia veinte, Rosa y Julia dieciocho.

-¿Y ustedes?

-Nosotras nos dividimos en telefonistas de primera y de segunda.

-¿Cuáles son de primera?

-Las que trabajan de noche, las que auxilian a las encargadas y algunas que están en cuadros de menos trabajo.

-Y las de segunda?

-Somos la inmensa mayoría.

-¿Y cómo se pasa de telefonista de segunda a telefonista de primera?

-Por recomendación; aquí todo se hace por recomendación.

-Aún no me ha dicho usted lo que ganan ustedes.

-Las de segunda, dos pesetas diarios, de primera, nueve reales.

-¿Y cuando están enfermas?

-¿No le he dicho a usted que nosotras ganamos un jornal? El día que no trabajamos, sea por la causa que sea, no se cobra, y excuso decir a usted que todas las que trabajamos en esta Compañía por dos pesetas diarias, teniendo que aguantar las impertinencias de las encargadas, la ignorancia de los delegados del Gobierno y las intemperancias de una colección de jefes, es porque necesitamos esas dos pesetas para comer nosotras y nuestras familias.

-Y allí en el salón donde están ustedes, ¿se encuentran bien instaladas?

-Hay muchas señoritas que enferman aquí dentro, porque la ventilación es muy mala; como los turnos se suceden y el salón nunca está solo, se ventila muy mal y hay eternamente un vaho extraño que lo hace muchas veces en invierno casi asfixiante, por el ácido carbónico que se desprende de la estufa que se enciende por las noches.

-¿Cómo por las noches?

-Nada más que por las noches; de día no hay calefacción.