El cantante punk que robó a los ricos y regresó de entre los muertos

HEROÍNA Y ATRACOS

En Francia, a comienzos de los ochenta, una parte de la escena punk había derivado en la autodestrucción, como sucedía en muchos otros países. La heroína, inicialmente tratada con cierto desdén, hizo estragos. Al mismo tiempo, aquellos punks que se habían convertido en heroinómanos, no renunciaban a aquellos ideales con los que habían empezado a militar en grupos y radicalizarse. Lo que no había cambiado en absoluto era su absoluta fe en un futuro, menos aún si se habían contagiado de VIH y, a su alrededor, muchos de sus amigos caían día a día. Así que Gilles Bertin, que entonces era el cantante de Camera Silens, una banda punk de Burdeos, junto a otros de sus colegas, no se lo pensó demasiado a la hora de participar en un gran atraco en abril de 1988. Era ahora o nunca.