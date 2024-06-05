El camión «mágico» que llevó libros a la España olvidada

El proyecto comenzó en 1934 y se presentó en la Feria del Libro (la segunda que se organizaba) como uno de los grandes logros del mundo intelectual y republicano. Comenzó su andadura en octubre de ese año (justo cuando se desataba la revolución asturiana y el país vivió con el corazón en el puño), con un curioso diseño que permitía, en pocos segundos, que la carrocería del gran vehículo se abriera y se convirtiera en una librería ambulante.

La llegada del autobús, micrófono en mano y sonando música, era todo un acontecimiento. Las autoridades lo recibían y, generalmente, entregaba a la biblioteca (si la hubiera) del pueblo una donación de libros. Muchos pueblos carecían de comunicaciones y vivían en un aislamiento muy grande.

EL AUTOBÚS MÁGICO Y DESMONTABLE

A su alrededor se desplegaban numerosos expositores, mientras en su interior se emitía música o se narraban historias, y comenzaba la búsqueda de la persona más amante de los libros que hubiera. A esta se le ofrecía servir de enlace con la Agrupación de Editores, recibir catálogos o acondicionar un lugar como biblioteca. Además, se tenía en proyecto extender las ferias del libro a las regiones, pero la iniciativa no funcionó y solamente se celebraría una edición en Ciudad Real.

Al principio era solamente un camión, pero al año siguiente se le sumó otro más. El primero llegó a transportar hasta dos toneladas de libros, con las colecciones donadas por las veintiséis editoriales agrupadas en Madrid y Barcelona. En las imágenes, igualmente, puede verse que en la parte frontal llevaba una pantalla, que servía para proyectar películas donadas por el Patronato de Misiones. Durante el día había música y, al caer la noche, en los pueblos que recorría de manera incansable, sucedía el cine, que en ocasiones era la primera vez que llegaba a los pueblos más remotos.