Los Hombres Topo: un viaje a las entrañas de Viena (1902-1908)

Se citó con este hombre, al que llamaremos Specklmoritz, en la estación de tranvía Rudolfsheim y acordó acompañarle en su expedición. En la esquina de Hollergasse con Siebeneichen gasse, en pleno corazón del Distrito XV, levantaron una rejilla y descendieron los escalones de hierro forjado. «El primer paso es siempre el más difícil. Mi guía va diez pasos por delante y parece avanzar tan rápido como lento camino yo. A cada paso que doy, me falta más el aliento. Me tiemblan las piernas y las fuerzas me flaquean».

Ajeno a los escrúpulos del periodista, Specklmoritz tamizó la arena de la suelo con su rastrillo y, al poco rato, encontró las primeras monedas que guardó en el pesado zurrón que lleva a la espalda, junto a toda clase de objetos provenientes de la calle o de los domicilios cercanos: botones, cucharas de metal, clavos y botellas. Emprendieron el camino hacia Winckelmannstraße, que irónicamente recibe su nombre en honor al arqueólogo Johann Joachim Winckelmann, levantando la cabeza del suelo cuando pasaban por debajo de algún sumidero, solo para tomar aire y escuchar el bullicio de la superficie. Al llegar al cruce de Linzerstraße, donde las aguas residuales desembocan en el río, el nivel del agua les cubría las rodillas y la corriente se vuelve más fuerte. «Me resulta imposible caminar erguido y el frío se vuelve casi insoportable —relata Winter— pero mi guía parece satisfecho porque la jornada está resultando provechosa. Peor sería ganarse el pan a cuenta de los esqueletos que se encuentra en el canal. Para ganar un florín, tienes que pescar setenta kilos de huesos. que debes secar antes de venderlos a las fábricas de jabón de Atzgersdorf».