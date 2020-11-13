El camión «mágico» que llevó libros a la España olvidada

Hace tiempo que la merma del mercado americano, antes fundamental para la venta del libro español, les había hecho pensar en el cultivo, en la conquista de un mercado interior. Porque la exigua tirada media de las ediciones españolas no observa la más lejana relación con el número de “lectores" en los censos. Ni tampoco con el número de librerías esparcidas por España. Mas sucede, por otra parte, que el librero—salvo las naturales, pero escasas y muy recientes excepciones— es una rémora para la difusión del libro. Lo sepulta en sus anaqueles en vez de airearlo llamativamente, poniéndolo ante los ojos del transeúnte. Y, sin embargo, a la hora de los beneficios es, muchas veces, quien se lleva la porción mayor. Pero, en fin —se han dicho estos resueltos editores de la A. E. E., instaurando ellos también normas nuevas—, ya que la gente, por lo que fuere, entra poco en las librerías, que los libros salgan hasta ella. Tenían un buen antecedente a su favor del resultado fructuoso a que lleva tal sistema expansivo: la organización y el éxito de las dos primeras Ferias del Libro en Madrid. Mas dejemos que el secretario de la flamante Agrupación, Rafael Giménez Siles, espíritu realmente juvenil, hombre de firmes entusiasmos y de una extraordinaria acometividad, nos lo cuente él mismo, con palabras cálidas que revelan todavía el deslumbramiento, las emociones múltiples experimentadas.

«Los chicos le aplaudían y vitoreaban; las personas mayores le saludaban con alegría; las gentes, en general, le llamaban el "camión de los libros" y también "el camión que habla"».

“La expectación que ha despertado nuestro camión-stand en cuantos pueblos visitó fue enorme. Y téngase en cuenta que solo visitamos localidades de alguna consideración, pueblos, algunos de ellos, con veinte mil habitantes y sin ninguna librería (...). El camión se hizo popular por todas las carreteras que recorrió. Los chicos le aplaudían y vitoreaban; las personas mayores le saludaban con alegría; las gentes, en general, le llamaban el “camión de los libros” y también “el camión que habla”. En este primer circuito ha sido sorprendente el interés con que todos miraban y hojeaban los libros. Muchos los compraban, pero a todos se les daba a examinar el volumen que les atraía. Principalmente se han vendido Diccionarios, "Quijotes", obras de Medicina, Derecho, Agricultura, Veterinaria, Industrias aplicadas. Luego, libros de ciencias aplicadas, manuales, etc.