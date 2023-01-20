Cuando los cómics eran el arma secreta de Estados Unidos

El 14 de junio de 1952, un ex piloto de la Marina de los Estados Unidos llamado John “Buz” Sawyer recibió una llamada telefónica a altas horas de la noche de su jefe, un ejecutivo de la petrolera Frontier Oil llamado Wright. «Sawyer, te necesitamos para un trabajillo en Oriente Medio». Consistía en rociar con «un nuevo y potente insecticida” el campo iraní para erradicar una plaga de langostas, y «un compendio monumental de todas las cosas diabólicas». En palabras del presidente Harry S. Truman, «la propaganda comunista sostiene que las naciones libres son incapaces de proporcionar un nivel de vida decente a millones de personas en áreas subdesarrolladas de la tierra. El Punto Cuarto será una de nuestras principales formas de demostrar la completa falsedad de esa acusación». Sobre el papel, Buz Sawyer parecía el candidato ideal para la misión: el clásico héroe americano, atractivo y aseado, de extracción humilde y mandíbula cuadrada, dispuesto a ganarse el respeto de los campesinos iraníes fumigando sus cultivos con veneno. Y de paso, abrirles los ojos a la perfidia de la Unión Soviética y sus intentos por sabotear el progreso de las naciones libres. «Eres la clase de extranjero que me gusta —expresarían con agradecimiento al verse libre de los insectos— Tú no criticas a mi país; tú colaboras y ayudas».

Si la anécdota parece demasiado buena para ser cierta, es porque se trata de una historieta dibujada por Roy Crane. El autor de Buz Sawyer publicó sus aventuras en casi 300 periódicos de tirada nacional para legitimar así las acciones de su gobierno en el extranjero. Gracias al Archivo de la Universidad de Syracuse, tenemos acceso al memorando de diez páginas que Eugene V. Brown, un funcionario del Departamento de Estado, envió a Crane con las instrucciones para «enfatizar [la] importancia de la empresa privada» y retratar «la manera en que el comunismo intenta desacreditar los programas de desarrollo y mejora de Occidente». El documento detalla los puntos clave de la trama y aconseja mantenerse alejado de ciertos temas delicados, como «evitar cualquier referencia al PETRÓLEO al hablar de Irán».