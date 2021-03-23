Cuando los niños estadounidenses comenzaban el día haciendo el saludo nazi

Ahora, con la amenaza de la bestia totalitaria, el saludo se consideraba una vergüenza y un equívoco que los acercaba a los absolutistas europeos, que sembraban el terror. No fue fácil dar marcha atrás. Muchos se negaron, argumentando que todo eso pasaba lejos de allí y que aquella era una tradición largamente instaurada, un acto de demostración pública marcial de amor al país.

Al otro lado del océano el continente estaba en llamas. Muchas figuras tremendamente populares, como el pionero de la aviación Charles Lindbergh, contrario a la intervención de su país en la guerra, defendieron su mantenimiento. El 15 de septiembre de 1939, doce días después de que Francia e Inglaterra declarasen la guerra a Alemania, Lindbergh pronunció un discurso por radio a toda la nación condenando a la Alemania nazi y su persecución antisemita pero, al mismo tiempo, rechazando participar en los combates.

Hubo argucias bastante sucias. Aunque Lindbergh no apoyaba abiertamente a los nazis, se le acusó de simpatizar con Hitler. En una foto suya, de octubre de 1941, en plena controversia por el saludo Bellamy, se le veía haciendo el saludo en un mitin organizado por el aislacionista Comité América Primero en el Madison Square Garden de Nueva York. De manera deliberada, en la imagen no se veía la bandera estadounidense, creando así un equívoco bastante embarazoso. Parecía un miembro de la Gestapo.