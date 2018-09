Las trabajadoras de una fábrica de perfumes que formaron un Batallón de Mujeres contra el fascismo

La revista Crónica, a los pocos meses de desatarse el conflicto, afirmaba que «obreras de la Casa Gal, de la fábrica de pañuelos y de otros sitios, han acudido en tropel a alistarse en el Batallón que lleva el nombre de Lina Odena, en memoria de aquella que en un frente de Andalucía supo derramar generosamente su sangre joven y ofrendar su vida en defensa del ideal». Su batallón tenía el nombre de la tragedia, el de la militante comunista Lina Odena, que en los primeros días de guerra participó en choques en Almería, donde tenía lugar un Congreso Provincial. Como tributo a la ayuda que le brindaron dos compañías de aviones republicanas, Lina lució en su mono de obrera el símbolo de las alas de la aviación y que llevaba puesto el día de su muerte, el 14 de septiembre, cuando se encontró por una equivocación con una patrulla falangista y, sabiendo a lo que se exponía, se suicidó de un disparo en la sien.

El Batallón de Mujeres fue una idea efímera. En los primeros momentos, cuando la presencia de las milicias anarquistas y de otros grupos y organizaciones no adscritos al estalinismo y la influencia militar soviética, las mujeres marcharon al frente, y no solamente se encargaron de labores de intendencia y auxilio de todo tipo en retaguardia. Crónica y otros periódicos entrevistaron a varias de estas mujeres, entre ellas las milicianas de Gal: «Muchas de estas mujeres, cuyo trabajo empieza con el alba y no termina hasta bien avanzada la noche, están decididas a todo, y al decir que están decididas a todo queda expresado que entre sus propósitos figura, si fuere necesario, el de defender Madrid con las armas en la mano. No ha de llegar este momento. No es posible que llegue, porque legiones de hombres esperan impacientes y anhelantes la entrega de un fusil y la orden apremiante de marchar a combatir. No ha de llegar, porque columnas enteras de otras regiones, ante la amenaza que se cierne sobre la capital de España, llegan a Madrid, a reforzar a los que hasta ahora han venido rechazando al enemigo. Pero si ese instante llegara, si la situación fuera tan crítica que hiciera precisos absolutamente todos los esfuerzos, las mujeres están preparadas, y en las trincheras, al lado de los hombres, lucharán con igual o mayor coraje que estos, si cabe, para hacer retroceder al enemigo».