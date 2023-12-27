Barcelona secreta: La Criolla o el cabaret infinito

El actor Douglas Fairbanks Jr. conoció el local y lo que vio lo dejo atónito: «No he visto una cosa parecida; ni en Saigón, ni en Shangai, ni en Port Said, en ningún lugar», afirmó. La misma impresión tuvo Simone Weil, que acudió una noche en su visita a la ciudad en 1933. La mala fama de La Criolla, inaugurado en 1925, le acompañaba en aquella Barcelona que acogía al mundo marinero, a los fugados y contrabandistas. La Estampa, en un reportaje publicado en noviembre de 1933 tras aprobarse la Ley de Vagos, describió la situación del hampa tanto en Madrid como en Barcelona. En esta última, valoró la aplicación de la Ley de este modo: "Si los hay optimistas, los hay también pesimistas. Los efebos de La Criolla se dan aires hombrunos y alargan los pasos a lo gañán por las callejuelas obscuras. Los cerilleros que ofrecían morfina y cocaína a las tres de la madrugada junto al cuartel de Atarazanas, no llevan ya más que cajas llenas de cerillas. Los rufianes franceses y polacos tienen sus maletas preparadas, y conocen las salidas de los barcos que ponen proa hacia todas las Marsellas del Mundo. Si aplican la Ley a rajatabla, el barrio Chino será un lugar deshabitado dentro de pocos meses. ¿Quién podrá reconocer en una calle del Arco del Teatro, habitada por profesores de Economía, higienistas y señoras del Ejército de la Salud, la entrada de aquella infecta y pútrida encrucijada de tantos caminos del mundo?"