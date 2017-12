Atracadores al servicio de la liberación

Los protagonistas de esta historia nunca consideraron que el fin justifica los medios. Tampoco que el fin no justifica los medios. Adoptaron una tercera opción, seguramente más realista que las dos anteriores: no todos los fines justifican todos los medios, pero, dependiendo de las circunstancias, algunos medios justifican algunos fines. Esa fue la posición que guió sus acciones. Una posición que, efectivamente, implica retos. Uno de los cuales, quizá el más acuciante, es el de considerar y calibrar los fines, los medios y las circunstancias. Algo que no es siempre sencillo y que no siempre permite sacar las conclusiones correctas.

Tampoco fue fácil para ellos tomar una decisión y tener que vivir con las consecuencias de la misma durante el resto de sus vidas. Qué hacer, ese fue su dilema político, y el de toda una generación de activistas de la época. Como para tantos otros en el mundo, para ellos también todo empezó seguramente con un ¡basta ya! Las reflexiones sobre lo que se puede conseguir y a qué precio vinieron después. Porque siempre tuvieron claro que si querían actuar políticamente, no podían escapar a esas reflexiones.

Una vez encarcelados, nunca se consideraron «prisioneros políticos» porque, según sus propias palabras, sus acciones nunca tuvieron un objetivo político específico en el contexto danés. Nunca intentaron abrir un conflicto abierto contra el Estado danés. Eran atracadores de furgones blindados, y muy eficientes por cierto, con «métodos criminales profesionales» para adquirir medios materiales para las luchas de liberación del tercer mundo. Nunca enviaron comunicados, no reivindicaron ni explicaron políticamente sus acciones. Su estrategia no fue esa. Durante veinte años hicieron todo lo posible para que sus acciones parecieran delitos comunes y, una vez en la cárcel, no se definieron ni actuaron como «prisioneros políticos» rehenes de un Estado al que habían combatido. Aunque eso no impidió que trabajaran mucho con el resto de presos.

La movida década de los 60 y sus movidas. Entre la década de los 60 y los 80 del siglo pasado, el movimiento antiimperialista internacional vio cómo distintas personas y organizaciones del mundo desarrollado, convencidos de que los movimientos revolucionarios del llamado tercer mundo estaban a la cabeza de la lucha contra un capitalismo moribundo, intentaron poner sus teorías y sus prácticas en ese contexto. Algunos de esos grupos —la RAF (Fracción del Ejército Rojo) en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia, la Weather Underground Organization (WUO) en EE. UU....— hicieron suya la idea del Che Guevara de hacer la revolución desde «las entrañas de la bestia» como forma de desestabilizar al imperialismo desde dentro. Otros grupos y personas —como el Ejército Rojo Japonés (JRA) o el venezolano Carlos, entre otros— se tornaron hacia las periferias globales y trabajaron directamente bajo el mando y las órdenes políticas de las guerrillas del tercer mundo.

Los miembros de la Banda de Blekingegade, sin embargo, tenían otra base política, otra práctica, y se embarcaron en una estrategia diferente: en vez de emerger como el frente de guerrilla urbana de Dinamarca, prefirieron «disfrazar» su actividad como si se tratara de una práctica «puramente de delincuencia común» —sin comunicados ni explicaciones—, y funcionaban solamente para dar apoyo material a los movimientos que creían que estaban liderando la revolución global. Como reza uno de los eslóganes que utilizaban, entendían que «la solidaridad internacional es algo que se puede coger con las manos».

Pertenecieron desde jóvenes a una organización, en principio, de orientación maoísta (KAK —Kommunistisk Arbejdskreds—, luego reconvertida en M-KA —Manifest Komunistisk Arbejdskreds—), que asumió la ausencia de conciencia revolucionaria entre la clase obrera danesa y, por lo tanto, la imposibilidad de construir un movimiento revolucionario en Dinamarca. Y atendiendo a la «Teoría del Estado parásito» de Gotfred Appel (carismático y autoritario líder del KAK), pensaban que «la clase obrera en los países imperialistas se ha convertido en un aliado de las clases dominantes debido a sus privilegios en el contexto del sistema capitalista global».