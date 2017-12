El hombre que vendía «máquinas infernales»

Charles Holgate, en medio del auge de los atentados anarquistas, montó una próspera empresa de venta por correo de toda clase de terroríficas bombas, como la mortífera «Little Exterminator»

«Estaba dentro del poder de la dinamita destruir el capitalismo, como había estado dentro del de la pólvora y el rifle limpiar el feudalismo de la Tierra». Así anunciaba en pleno siglo XIX el encuadernador alemán Johann Most, conocido como el «apóstol de la Dinamita», lo que sería a partir de entonces la particular lucha contra el poder que estaba germinando en las principales capitales europeas. La dinamita, los explosivos y las máquinas infernales estaban dando paso a una mística particular de cuyo poder y efecto iban a tener cumplida muestra. Solo era cuestión de tiempo.