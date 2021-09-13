Vender cara la piel: Fukushi Masaicho, el coleccionista de piel tatuada

En otras ocasiones, debido a que su afición era muy conocida, era avisado cuando fallecía algún tatuado y este se pasaba directamente por la sala de autopsias para extraer la piel. Con el tiempo, su colección contaba con más de dos mil muestras de piel y tres mil fotografías, que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial porque el propio Masaicho los guardó en un bunker antiaéreo. Sus piezas resistieron una guerra pero no a los ladrones de Chicago: años después, durante una visita a Estados Unidos en la que trajo algunos de sus mejores pieles tatuadas, el camión que las transportaba fue asaltado y se sustrajeron las piezas. La revista Life lo entrevistó y fotografió, junto a otras imágenes de integrantes de la yakuza tomando baños. La revista ya había mostrado mucho interés por el mundo del tatuaje. Años antes, en 1940, publicó otro extenso reportaje que incluía fotografías, esta vez de soldados estadadunidenses.