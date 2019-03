«Somos la libertad. Vamos a romperlo todo»: así era la jungla de Madrid

Ellos sí que están en Europa, distribuidos por Madrid. La diáspora de los mods. Se llama Jesús, pero en el código de la movida se le conoce como el Bar del gato, en recuerdo de aquellos días en que un gato negro, que ya no está, se paseaba entre los pies de los clientes. Tampoco están ahora los jóvenes parroquianos que allí se reunían con sus chicas y sus vespas, a compartir cervezas y algún cassette gastado de los Jam. Cartagena, entre avenida América y Clara del Rey, escenario preferido de los mods madrileños, abandonado ahora por sus fieles desde el percance que le costó la vida al rocker Demetrio Lefler. Cuentan que allí hicieron fama los Camel Boys, una banda que, junto a los Scooterm constituyó el orgullo de los mods en sus pendencias con los rockers desde el día aquel en que les hicieron frente.

Los mods beben cerveza negra en sus ghettos y temen la venganza desafiante del tupé y la chupa de cuero rocker en la defensa de avenida América, uno de los límites del santuario. Los Camel Boys ya no existen y en el Bar del gato solo hay desolación al caer la tarde. Los mods se han dispersado en una diáspora de cautela ante la sospecha de una revancha por parte de los rockers y no resulta sencillo conseguir dar con ellos. Antes se les podía reconocer en Vinilo, un pub del complejo Aurrerá, en Argüelles, pero de eso hace tanto que los rockers acabaron haciéndose con el lugar. Tampoco es fácil localizarlos en la discoteca Quadrophenia, donde suenan sus venerables Small Faces, porque el ambiente se ha vuelto enrarecido y huelgan las parkas verdeoliva. En la cervecería Otto’s, oculta en un recodo de la ciudad, varias e impecables vespas aparcadas sugieren la presencia de un contingente mod en el local. Hasta allí solo se llega siguiendo un rastro varias veces equívoco y después de sortear las reticencias de un celoso informador. Junto a sus cascos, sellados con pegatinas alusivas a los grupos que representan el sonido de su especie, un grupo de mods bebe cerveza negra y conversa sin entusiasmo en un rincón de la barra. César, Esteban y Jesús, reconocidos miembros del género, finalmente aceptaron compartir una mesa con DESTINO y revelar algunas razones, otros datos, ciertos antecedentes que rodean al movimiento mod en Madrid.

Para ellos, que se adjudican la representación del modelo urbano, los rockers no son más que una retrógrada alegoría rural, un despropósito estético en el paisaje de la ciudad. Se autodefinen no violentos, pero con límites, portadores de la elegancia como mensaje y nostálgicos del orden británico donde florecen sus clubs privados, los ghettos de su rollo. Aseguran sufrir el asedio de los rockers desde hace algo más de un año, a quienes achacan un talante violento como parte de la imagen que tratan de imponer; desafíos pandilleros que jalonaron los últimos domingos de Rock-Ola, como otras varias aproximaciones al cadáver de Demetrio Lefler. Una costumbre que pareció arreciar desde el último aniversario de la muerte de Elvis Presley, cuando algunos rockers rindieron luto y tributo a su ídolo durante un raid de pavor en el entresijo del territorio mod. De aquellas refriegas, a Esteban le ha quedado la huella de una pedrada en la cabeza y a Jesús el estigma de un botellazo en la boca. Los mods, cuya escasa diversidad social se desprende de sectores más o menos acomodados, que pilotan vespas porque permiten mantener la elegancia, que acuden en masa a los conciertos de los grupos madrileños Brighton 64 y Pánico Speed, que compran sus ropas en Carnaby Street, son también adeptos de publicaciones alternativas, los Modzines, que ellos mismos editan en ejemplares prolijamente fotocopiados. Impulsive Youths y La Scena son dos de ellos y se venden a cinco duros en el mercado madrileño de los mods: a veces contienen editoriales premonitorios como ese que sentenciaba en el número de febrero de La Scena: «En general no hay nada en contra de los auténticos rockeros, pero éstos no son más que macarras disfrazados de cuero y con tupé; con éstos, que todos sabemos quiénes son, es con los que hay que acabar...». Luego hubo, ya hay, un muerto.