«Querido Caudillo»: una carta a los Reyes Magos del franquismo

En vísperas de la noche de Reyes de 1935, el diario Ahora publicaba esta carta del pequeño Antoñito del Río dirigida al rey Baltasar:

«Querido Rey Negro:

Mucho te agradeceré que me traigas este año un tren y una caja de soldados con cañones y todo, y una bicicleta, y un rompecabezas, y un caballo de cartón, y un auto de bomberos, y un camión de guardias de asalto, y unos libros de cuentos del Gato Félix y de Pipo y Pipa, y de la Caperucita y de Pulgarcito. Pero que no se te olvide, ¿sabes? Muchas gracias, y yo te prometo ser muy bueno, no dar guerra a mis papás, saberme siempre las lecciones y no pegar a mi hermanito».

Lo primero que nos llama la atención es que Antoñito se refiera a Su Majestad Baltasar sin mentarlo por su nombre y aludiendo simplemente al color de su piel. La fórmula más frecuente era dirigirse a los tres Reyes Magos sin distinción, en un principio porque el evangelio de San Mateo no especificaba ni sus nombres ni sus orígenes étnicos. Ni tan siquiera dejaba suficientemente claro cuántos eran. Lo importante, claro, era el mensaje del que eran portadores y que la iconografía católica se encargó de perfilar con el paso de los siglos. Para el caso que nos ocupa, lo importante es que Melchor, Gaspar y Baltasar sumaban tres: una cifra muy apropiada para relacionarla con la Trinidad, con las tres Edades del hombre y con las tres partes del mundo que se conocían en la Edad Media: Asia, África y Europa.

Una certeza que comenzó a tambalearse tras las primeras expediciones portuguesas al norte de África y la posterior conquista de América a manos de los españoles, y que la mentalidad colonial (e imperialista) buscó conciliar la diversidad de la humanidad y la universalidad del mensaje de Cristo. Así fue como, a finales del gótico, Baltasar pasó a ser de raza negra, quizá de procedencia etíope, a juzgar por su ofrenda de mirra, una especia de resina que se extraía de determinados arboles del norte de África y Oriente Medio y que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Entonces, ¿más que un mago era un nigromante? Algunos historiadores concuerdan que su presente forma parte ineludible de la alegoría cristiana: es una alusión al carácter mortal de Jesús y, a su vez, al mensaje de que algún día resucitará.