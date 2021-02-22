La dictadura comenzaba por el pelo: el furor «patriótico» del peinado «Arriba España»

Antes de convertirse en icónico por los rockers, en nuestro país el tupé fue reaccionario y «patriótico». Durante la posguerra causó furor el peinado «Arriba España», que imponía la verticalidad del pelo y aseguraba ser «100% nacional»

Terminada la Guerra Civil un peinado causaba furor entre los jóvenes españoles. El pelo dejó de caer por la frente, lo que era sinónimo de rojerío y obrerismo. Lo mismo que tenerlo semilargo. En su lugar se impuso el «Arriba España», un peinado que retiraba el flequillo y lo echaba para atrás, directo hacia el cielo y, seguidamente, creaba ondulaciones en el pelo, es decir, logrando un vistoso tupé prerockabilly. Para ello se usaba un producto llamado Solriza, «permanente, sin máquina, sin electricidad y sin peligros», como decía su publicidad, una escama que se vendía en saquitos para hacer de fijador y que permitía mantener rígido el pelo, sin despeinarlo. Se anunciaba, por supuesto, como 100% nacional. Ya se comercializaba a mediados de los treinta, pero acabó imponiéndose con la victoria del fascismo.

También lo usaron las mujeres. Para lograr la verticalidad cada una de ellas necesitaba, como mínimo, medio saquito del milagroso Solriza. Había trucos: en ocasiones escondían un relleno de algodón bajo el pelo a modo de rulo. Lo alto e inhiesto del flequillo fue lo que inspiró el apodo, que se hizo tremendamente popular. La publicidad del producto era constante en la revista Fotos, una cabecera con el subtítulo de «semanario de actualidad nacionalsindicalista». A través de los diarios del régimen (prácticamente todos) se promovió el «Arriba España». A jerarcas y falangistas la moda le pareció fantástica. Tiempo antes ya se proclamaba aquello de que «los rojos no llevan sombrero». Y era verdad, pero los nuevos tiempos impusieron una nueva estética. La obsesión por «españolizarlo» prácticamente todo llegó al absurdo de prohibir la ensaladilla rusa o las clases de idiomas francés o inglés.