«Comunismo o libertad», los peligrosos orígenes de la gran conspiración que inventó la derecha

La actual campaña impulsada por la derecha que advierte de la inminente llegada del «comunismo» tiene un origen concreto. Nuestra más peligrosa, original y Gran Conspiración made in Spain fue aquella que aseguraba que nuestro país había caído en manos bolcheviques y que, el 1 de agosto de 1936, se impondría una dictadura comunista. Aquel gran y fantástico bulo fue uno de los justificadores y promotores de la Guerra Civil

Un gran plan oculto para el sometimiento del mundo y, por supuesto, de España como adalid de la cristiandad, el país que combatió y expulsó a musulmanes y judíos. Los tentáculos de Sion eran enormes y escurridizos, y los agitadores del bulo a comienzos del siglo pasado, como el incansable padre Tusquets o el policía camorrista Mauricio Karl, verdaderos portentos de la mentira como arte y arma de crispación política. Todos ellos afirmaban una y otra vez que existía un Comité Central dirigido por un pequeño y exclusivo grupo de banqueros semitas que había jurado venganza por los agravios pasados. Todo eso estaba recogido en Los protocolos de los sabios de Sion, un panfleto y best seller mundial creado en Rusia a finales del siglo XIX a partir de una gran mentira que, sin embargo, fue creída sin ambages por medio mundo. También en España, en los convulsos años treinta, tuvo mucho éxito y escritores, pensadores, políticos o matones (como los falangistas de Primera Línea, que atacaron tiendas de comerciantes judíos) reprodujeron una y otra vez las «verdades» del famoso libro, que se las daba de incuestionable.

Nuestro país, desde tiempos muy antiguos, fue dado a las intrigas y grandes conspiraciones, pero el bulo de los pérfidos sionistas no era un mito propio sino importado. Otras conspiraciones, hoy muy actuales, como las defendidas por los negacionistas del Covid-19 y la «Plandemia», siguen el mismo esquema: hacen propias teorías de la conspiración nacidas en el extranjero, aunque dotándolas de algunas características propias (Pedro Sánchez reuniéndose en secreto con el todopoderoso Bill Gates para ver qué tal marcha el plan maléfico de la implantación de microchips en el cerebro gracias a la vacuna, auténtico Caballo de Troya del control masónico). No hay impronta española. Nuestra Gran Conspiración, la más peligrosa, original y con consecuencias desastrosas fue el bulo, potenciado por la revolución de Asturias de 1934 y el posterior triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, que aseguraba que nuestro país caería en manos del Soviet. Incluso se le puso fecha: el 1 de agosto de 1936. Lo único que podría evitarlo era un cambio de mando, que como sabemos terminó en un golpe militar sanguinario, una represión feroz y una cruenta Guerra Civil.