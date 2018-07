«Nos vemos en el cine Durruti»

«La programación, en el caso de los cines bajo control comunista, estaba centrada en documentales sobre la guerra o la defensa de Madrid y producciones casi todas soviéticas, como Iván el Terrible o La línea general»

No fue un fenómeno único. La lucha contra el totalitarismo y la construcción de un país nuevo, la Revolución Social, también se expresó en colectivizaciones como los cines, que cambiaron de nombres y acogieron, hasta el final de la guerra, los nombres de héroes y heroínas de aquellos días, con Durruti como uno de los más poderosos e inmortales. En Madrid cada cine estaba controlado por una organización antifascista, como los cines Callao (Juventud de la Izquierda Republicana), Goya, Monumental y Salamanca (Altavoz del Frente), Carretas (Batallón Margarita Nelken), Capitol y Doré (Partido Comunista), etc. Los anarquistas (CNT, a través del Sindicato Único de la Industria Cinematográfica y Espectáculos Públicos) controlaba muchos, los de Avenida, Progreso, Fígaro, Calatrava, Chamberí, Olympia, Encomienda y Durruti. En Barcelona pasó algo similar y podías ir al cine Ascaso, también fallecido durante la defensa de Barcelona. La programación, en el caso de los cines bajo control comunista, estaba centrada en documentales sobre la guerra o la defensa de Madrid y producciones casi todas soviéticas, como Iván el Terrible o La línea general. En el caso de los cines libertarios no era así y se combinaba propaganda política con éxitos comerciales, además de la abundante producción propia de la CNT, que estrenó numerosas películas.