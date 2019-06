«No somos lesbianas, sino tortilleras sobre ruedas»: Dykes on Bikes contra el mundo

La historia de Dykes on bykes, a diferencia de los Satyrs MC, no es tan longeva. Se fundaron en 1976 y rodaron libres y salvajes durante años, hasta que en 2003 alguien de Wisconsin intentó registrar «Dykes on bikes» como marca de ropa, lo que suponía un riesgo para ellas, que no habían hecho nada por proteger legalmente su nombre. Sin embargo, fueron rápidas y hábiles. Ante las autoridades mercantiles de San Francisco, registraron «Dykes on bykes» como asociación sin ánimo de lucro. Su solicitud fue admitida, pero de pronto la autoridad superior, el Tribunal Mercantil de California, la denegó por considerarla ofensiva. En su razonamiento, curiosamente, el Tribunal defendía la dignidad de las lesbianas. La razón: afirmó que el término «Dyke», que podría traducirse como «tortillera» o «bollera», resultaba ofensivo para las lesbianas. Sucedió entonces un momento bastante hilarante. Ellas, que son lesbianas, sostenían lo contrario. Para ellas no era ningún insulto. Contrataron a un abogado que impugnó la decisión, afirmando que el término ya no es ofensivo. Más bien lo contrario. Su uso lo ha convertido en lo contrario, y el colectivo de lesbianas suele referirse a este con un sentido positivo y de orgullo. El Tribunal, sin embargo, confirmó su decisión. Comenzó así una dura batalla legal. El club de motoristas formó un equipo de expertas y expertos en la cultura gay y lesbiana que declararon a su favor. En sus alegatos resumieron y analizaron la evolución del movimiento. Demostraron cómo, a través de la historia, el movimiento LGTB se había reapropiado de esa palabra, entre muchas otras, y ahora tenía un sentido positivo para este. Finalmente, con grandes dificultades, el Tribunal reconsideró su decisión, autorizando el registro de la marca. La decisión fue apelada y el tribunal superior competente, la US court of Appeals for the Federal Circuit, falló declarando que el término Dykes no era ofensivo, pues es usado habitualmente por las lesbianas para referirse a sí mismas. El último revés llegó desde los hombres. Un abogado, representante de una asociación de hombres, recurrió afirmando que la marca Dykes on Bikes sí era denigrante, pero no para las lesbianas sino para los hombres. El Tribunal rechazó el recurso. Las Dykes on Bikes habían ganado. Ahora ruedan libres y salvajes por las carreteras de un país que ha visto crecer su leyenda como las tortilleras sobre ruedas, el club de motoristas que puso en jaque a la cultura oficial y a la propia herstory.